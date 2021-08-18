Николас Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов в 14 миллионов долларов

Звезда Голливуда намеревался выкупить особняк, который арестовали за долги еще в 2009 году, но не успел.

Николас Кейдж в этом году отметил 57-летие. Он снялся в десятках фильмах, таких как «Угнать за 60 секунд», «Семьянин», «Адаптация». Только в 2021 году выйдет пять картин с его участием. Однако оказалось, что у голливудской звезды большие финансовые проблемы. Он остался без крыши над головой. А все из-за того, что актер не платил налоги и у него накопился внушительный долг.

Еще в 2006 году Кейдж купил роскошный особняк за 8,5 млн долларов. Но спустя годы стало известно, что он уклонялся от уплаты налогов. Теперь он должен государству 14 миллионов долларов. Еще в 2009 году его дома арестовали, но актер надеялся, что выкупит имущество.

«Николас все время говорил о том, какие счастливые воспоминания у него остались от особняка в Лас-Вегасе», — рассказала агент по недвижимости Сьюзи Перрин.

Примечательно, что Никлас лишился еще двух вилл, которые располагались в Новом Орлеане и в Калифорнии. На днях стало известно, что любимый дом звезды, площадью 1,3 тысячи квадратных метров, теперь принадлежит новому владельцу. Об этом сообщил New York Post, отмечает канал 360. Добавим, что ранее проблемы с налогами возникали также у певицы Шакиры.

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