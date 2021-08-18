В Москве жара резко сменится похолоданием и грозами

Однако к выходным столбики термометров вновь поползут вверх.

18 августа страдающие от 30-градусной жары москвичи к вечеру почувствуют похолодание. Всего за несколько часов столбик термоментра резко опустится и ночью достигнет +17 — + 19 градусов. В некоторых районах пойдет дождь, будут грозы, сообщает портал 360tv.ru.

19 августа погода в Москве будет прохладной — до +22…+24 градусов. А к ночи градусник покажет +15 градусов. В некоторых районах пройдут дожди.

А вот 20 августа в столице вновь потеплеет до +26, что на 5 градусов выше нормы, вероятен небольшой дождь. В субботу опять немного похолодает, но не сильно. Синоптики прогнозируют +20 — +25 градусов и дождь.

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