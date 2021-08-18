«Спасибо огромное за такие редкие кадры»: мать Началовой поделилась уникальной записью с дочерью

Таисия в очередной раз поблагодарила всех за любовь к исполнитлеьнице.

Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия в Instagram разместила уникальное видео, на кадрах которого вся семья Началовых присутствует на одном из шоу прошлого века. Судя по всему, данная программа вышла в самом начале девяностых годов.

В студии ведущий задавал Юлии и ее родителям вопросы. «Вот расскажите нам, как начинался ваш совместный творческий путь?» — спросил ведущий.

«Наверное, с рождения Юли. Она, как родилась, так сразу начала петь. Красиво произносила слова. Вот Юля захотела конфеты. Мы говорим, чтобы она спела за это песенку. И она поет», — заявил Виктор Началов.

«Спасибо огромное за такие редкие кадры, такие воспоминания, такую любовь к нашей доченьке!»

Таисия Началова

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Яркая исполнительница слишком поздно обратилась за помощью к докторам, и они уже не смогли ее спасти. Сейчас дочь Началовой Вера пробует себя на музыкальном Олимпе. Она выступает в различных музыкальных конкурсах.

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