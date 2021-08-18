До 18 смотреть не советуют: Бузова в декольте до пупка показала свои «лучшие изгибы на теле»

Ольга Бузова стала наставницей участников белорусского телепроекта «Х-Фактор». Несмотря на то, что статус звезды здесь явно приближен к уровню педагога и руководителя, певица не собирается прощаться с привычным амплуа секси-дивы, удивляя публику своими откровенными нарядами.

Бузова уже появлялась на шоу в кожаном платье «госпожи», украшенном шнуровками с вырезами в самых пикантных местах, включая грудь без лифчика. А теперь певица облачилась в серебристое мерцающее платье мини с экстремальным декольте, доходящим практически до пупка. Во время ходьбы этот вырез расширялся и не мог скрыть от публики бюста звезды, на котором по традиции отсутствовало белье.

Свой игривый лук Бузова сопроводила в социальных сетях следующим текстом:

«Лучшие изгибы на теле девушки — это улыбка».

«Да-да, именно улыбка бросается в глаза на этом фото прежде всего», «Улыбка опять без лифчика», «Ну очень откровенная улыбка у вас, прям до 18 лет смотреть на нее не рекомендуется», — отреагировали на пост артистки фолловеры.

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