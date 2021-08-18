Важный пупсик: Пригожин показал, как внучка Валерии с упорством ползет за ювелирными часами

В первый день 2021 года певица Валерия стала бабушкой. Младший сын артистки Арсений Шульгин подарил ей внучку Селин. Свой новый статус звезда приняла с восторгом, с удовольствием нянчась с малышкой.

Муж Валерии Иосиф Пригожин по крови не является дедом Селин, однако он относится к девочке как к родной. Продюсер и раньше заявлял, что для него нет разницы между его родными детьми и наследниками Валерии от брака с Александром Шульгиным.

В личном блоге муж Валерии показал, как забавляется с Селин. Продюсер расположил малышку на ковре, положив на расстоянии от нее блестящие ювелирные часы. Девочка, привлеченная их красотой, стала усердно ползти к цели с очень серьезным видом. А Иосиф Пригожин морально поддерживал крошку, делая то же самое рядом. Вскоре расстояние было преодолено, а часы достались победительнице.

Смотрите также