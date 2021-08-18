«Я был не совсем трезв»: звезда «Универа» Кещян вспомнил, как угодил в жуткую аварию в Москве

Звезда сериала «Универ» Арарат Кещян в беседе с Вячеславом Манучаровым в рамках его шоу признался, что в свое время страдал «звездной болезнью». Он в те годы совершал крайне безрассудные поступки, о чем до сих пор сожалеет.

Как отметил актер, апогеем его неправильных действий стала авария в центре Москвы. Тогда он выскочил на огромной скорости на встречную полосу и устроил ДТП. Лишь по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. В результате актер на какое-то время остался без водительского удостоверения.

«Я был не совсем трезв. Но это в первый и в последний раз произошло. И все по причине вседозволенности. Мне очень стыдно… Не из-за того, что нетрезвым сел за руль — это, в принципе, неправильно».

Арарат Кещян

Напомним, что в последние годы Арарат Кещян ведет правильный образ жизни. Он счастлив рядом со своей супругой, которая подарила ему двух дочерей, сообщает 5-tv.ru.

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