«Красавица! Секс-бомба!»: Лариса Долина в клетчатом бикини ввела в исступление Лену Ленину

Лариса Долина уже второе лето подряд проводит отпуск с семьей в Сочи. В компании дочери Ангелины Миончинской и внучки Саши она опять села на авто, где за рулем был профессиональный водитель, и отправилась на курорт в Краснодарский край.

По дороге Саша Долина развлекала своих маму и бабушку пением композиций из репертуара Билли Айлиш, вызвав восторг у родственниц. Народная артистка заметила, что ее внучка явно не обделена талантом, а музыкальные навыки ей прививает композитор и папа Юлии Началовой Виктор Началов.

Прибыв в Сочи, Лариса Долина поспешила сообщить своим фолловерам, что у нее все хорошо и поделилась кадром в красном купальнике, очаровав фолловеров своей стройностью.

«Боже, какой кайф под музыку Джинно Ванелли лежать под ласковым солнцем, потягивать розовое вино и слушать шум волн… Люди, я люблю вас! Люблю жизнь, отчаянно люблю лето! И есть несколько дней полностью погрузиться в это состояние… Насладиться непродолжительным, но таким долгожданным отдыхом», — с восторгом написала она в личном блоге.

И вот новый кадр уже в новом бикини. На сей раз Лариса Долина облачилась в клетчатый купальный костюм с высокими ретро-трусиками. И вновь в комментариях Instagram певицу завалили словами неприкрытого восхищения. Среди комментаторов оказалось немало российских звезд.

«Красавица! Бомба! Секс-бомба», — отметилась Лена Ленина и пригласила Ларису Долину на Кипр, где сейчас отдыхает сама. «Роскошная!» — сделала комплимент Лариса Гузеева. «Лара! Ты сделала мое утро!» — воскликнула Анита Цой.

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