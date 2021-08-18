«У меня было дико крутое детство»: Влад Лисовец рассказал о годах, проведенных в Баку

Как отметил стилист, у него с юности сформировался львиный характер.

Стилист Влад Лисовец в эфире шоу «вМесте» вспомнил свои детские годы, проведенные в столице Азербайджана Баку. По его словам, он был очень непростым подростком. Из-за хулиганства даже состоял на учете в милиции.

Как отметил Влад Лисовец, порой ему попадало даже от матери. Избиения родительнице он давно простил. У них несколько лет назад состоялся откровенный разговор, и они зарыли «топор войны». По словам Лисовца, именно маме он обязан своим пробивным характером.

«С моим эго, львиным характером… О, я мог бы топтать людей! У меня было дико крутое детство — тяжелое, странное, порой очень грустное, но оно сделало меня трогательным. Я бросаюсь обнимать и спасать людей».

Влад Лисовец

Напомним, что Влад Лисовец рос в неполной семье. Его отец ушел из семьи вскоре после того, как стилист появился на свет. Мать Влада Лисовца осталась одна с ним и его старшим братом, сообщает 5-tv.ru.

Смотрите также: