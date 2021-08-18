«Твоя первая рыбалка»: Тодоренко с сыном поймала крупную рыбу на Камчатке

В 2018 году телеведущая Регина Тодоренко вышла замуж за экс-участника группы Smash! Влада Топалова. В декабре того же года у них родился сын Михаил, которого они ласково называют Майкл. Его звезда взяла в путешествие на Камчатку, где обучила навыкам рыбалки. Снимками поделилась в своем Instagram.

«Миш, твоя первая рыбалка случилась на Камчатке в Тихом океане. «Мама, клюет, клюет», — ты весело вскрикивал и радовался, когда мы тащили «огьемную йибину (рыбину)». «Ого, какая больфая, а я очень хочу ее съесть!». Поверь, рыбалка в Тихом океане — это мечта не только детей, но и взрослых рыбаков!», — написала Тодоренко.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Как классно! Вы прелесть! Отличного путешествия!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Тодоренко получила известность благодаря тревел-шоу «Орел и решка», отбор в которое она прошла в 2014 году.

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