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«Отдайте наше! Как можно подписи подставлять»: вдова Алексея Баталова снова попросила о помощи

Гитана Леонтенко вспомнила, как Наталья Дрожжина впервые вошла в их дом.

«Отдайте наше! Как можно подписи подставлять»: вдова Алексея Баталова снова попросила о помощи
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

Вдова актера Алексея Баталова артистка Гитана Леонтенко в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале вспомнила, как актриса Наталья Дрожжина вошла в их дом.

Гитана Леонтенко
Гитана Леонтенко. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

«Это все ужасно, потому что нас никто за границу не возил. Нам никто ничего не дарил. Они к нам в дом вошли, потому что эта актриса Наталья Дрожжина была в Союзе кинематографистов ответственной по быту. Что-то приносила, что-то делала. Иначе она бы к нам в дом не вошла. Как же можно нам подписи подставлять».

Гитана Леонтенко

Также Гитана Леонтенко расхвалила свою дочь Машу.

«Она писатель. Хочет выпустить книгу об отце. Отдайте наше. Как можно забрать, что Алеша, я и моя мама всю жизнь собирали. А теперь Маша должна проводить жизнь с сиделкой и с массажистом. Она пишет сценарии. Фильм у нее вышел. Она поэзию знает и по музеям ходит. Наш юрист Татьяна Кириенко — талантливый человек. Она может вести любую передачу. Она верующая. Никогда не обманет никого. Я за нее ручаюсь», — заметила Гитана Леонтенко.

Напомним, что юристу Михаилу Цивину и его жене Наталье Дрожжиной грозит колония за мошеннические действия с имуществом семьи Баталовых. Правда, их вину еще предстоит доказать.

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Алексей БаталовГитана ЛеонтенкоМихаил Цивин