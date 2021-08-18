«Отдайте наше! Как можно подписи подставлять»: вдова Алексея Баталова снова попросила о помощи

Вдова актера Алексея Баталова артистка Гитана Леонтенко в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале вспомнила, как актриса Наталья Дрожжина вошла в их дом.

«Это все ужасно, потому что нас никто за границу не возил. Нам никто ничего не дарил. Они к нам в дом вошли, потому что эта актриса Наталья Дрожжина была в Союзе кинематографистов ответственной по быту. Что-то приносила, что-то делала. Иначе она бы к нам в дом не вошла. Как же можно нам подписи подставлять».

Также Гитана Леонтенко расхвалила свою дочь Машу.

«Она писатель. Хочет выпустить книгу об отце. Отдайте наше. Как можно забрать, что Алеша, я и моя мама всю жизнь собирали. А теперь Маша должна проводить жизнь с сиделкой и с массажистом. Она пишет сценарии. Фильм у нее вышел. Она поэзию знает и по музеям ходит. Наш юрист Татьяна Кириенко — талантливый человек. Она может вести любую передачу. Она верующая. Никогда не обманет никого. Я за нее ручаюсь», — заметила Гитана Леонтенко.