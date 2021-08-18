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Правду об отношениях с Олегом Табаковым раскрыла звезда сериала «Счастливы вместе»

Наталья Бочкарева была ученицей артиста.

Правду об отношениях с Олегом Табаковым раскрыла звезда сериала «Счастливы вместе»
Олег Табаков. Фото: Global Look Press

Актриса Наталья Бочкарева получила широкую популярность после выхода на экраны сериала «Счастливы вместе». Она была ученицей Олега Табакова и много лет служила в театре, которым руководил артист. О тех временах Бочкарева вспоминает с огромной благодарностью.

Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева. Фото: Global Look Press

«Я на спор поступила в нижегородское театральное училище, а когда училась на четвертом курсе, Олег Павлович приехал к нам с творческой встречей. Осмелев, после мастер-класса я заявила, что хочу учиться у него в Москве. А он возьми и пригласи»,  — цитирует Бочкареву «СтарХит».

Как отметила актриса, на роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» она пошла с благословения Олега Табакова.

Напомним, 17 августа — день рождения Олега Табакова. Он умер 12 марта 2018 года.

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