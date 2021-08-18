Ванна с джакузи, массажный стол: как выглядит квартира Прокловой в Сочи за 30 миллионов рублей

Актриса Елена Проклова несколько лет назад приобрела апартаменты в Сочи за 15 миллионов рублей. В ее жилье много натуральных материалов – дерево и камня. Проклова купила квартиру, чтобы с балкона было видно море. Дом в Сочи находится в центральной части города на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Черноморской.

Отметим, что изначально Проклова купила четыре однокомнатные квартиры на одном этаже. Дизайнеры уже их объединили в одну большую, сделав перепланировку. Столовая и барная стойка совмещены с гостиной, две спальни — хозяйки и ее дочери, сауна и терраса.

У Елены Прокловой только балкон площадью 40 квадратных метров. Также имеется огромная ванна с джакузи, массажный стол, место для отдыха, полы из камня оникс, стены из камня, массажное кресло.

Ранее Елена Проклова рассказывала, что три года копила на сочинскую квартиру. Кстати, ее цена за последние несколько лет выросла в два раза. Сейчас такая квартира стоит порядка 30 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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