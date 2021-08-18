Александр Градский выложил мрамором вольеры для собак в своем подмосковном особняке

На участке в 35 соток, кроме хозяйского коттеджа, находится гостевой дом в японском стиле, расположенный у пруда.

Музыкант Александр Градский выложил мрамором вольеры для собак в своем загородном доме в Подмосковье. Известно, что шикарный коттедж исполнителя находится на участке площадью 35 соток. Кроме хозяйского особняка, здесь же находится и гостевой домик, который Александр Градский построил около пруда.

Как рассказал бывший сосед музыканта Евгений Додолев, дом певца больше похож на главный корпус Центральной клинической больницы.

При этом сам Градский скромно говорит про себя, что каким-то богачом себя не считает. К примеру, его доходы за последние годы, что он не участвовал в шоу «Голос», упали сразу в шесть раз.

Напомним, что 2017 году он заработал в районе 25 миллионов рублей в год, а в прошлом уже всего чуть больше четырех миллионов. Также за последнее время Александр Градский продал сразу две свои машины: «Тойоту» и «Шевроле», сообщает «Комсомольская правда».

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