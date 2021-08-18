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Александр Градский выложил мрамором вольеры для собак в своем подмосковном особняке

На участке в 35 соток, кроме хозяйского коттеджа, находится гостевой дом в японском стиле, расположенный у пруда.

Александр Градский выложил мрамором вольеры для собак в своем подмосковном особняке
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Александр Градский выложил мрамором вольеры для собак в своем загородном доме в Подмосковье. Известно, что шикарный коттедж исполнителя находится на участке площадью 35 соток. Кроме хозяйского особняка, здесь же находится и гостевой домик, который Александр Градский построил около пруда.

Александр Градский
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Как рассказал бывший сосед музыканта Евгений Додолев, дом певца больше похож на главный корпус Центральной клинической больницы.

При этом сам Градский скромно говорит про себя, что каким-то богачом себя не считает. К примеру, его доходы за последние годы, что он не участвовал в шоу «Голос», упали сразу в шесть раз.

Напомним, что 2017 году он заработал в районе 25 миллионов рублей в год, а в прошлом уже всего чуть больше четырех миллионов. Также за последнее время Александр Градский продал сразу две свои машины: «Тойоту» и «Шевроле», сообщает «Комсомольская правда».

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