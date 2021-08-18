«Такая красивая»: в Сети восхитились внешностью невестки Валерии

В прошлом году младший сын Валерии – Арсений Шульгин женился. Его избранницей стала девушка по имени Лиана Волкова. Пара уже подарила артистке внучку, которую назвали Селин. Недавно молодые родители показали девочку публике. Фанаты отмечали, что она очень похожа на папу и звездную бабушку.

В своем микроблоге Лиана активно делится моментами ее взросления, а также своими снимками. На этот раз она опубликовала личные фото, чем вызвала бурю эмоций у фанатов.

«Какая красивая! Невероятной красоты! Красота в деталях!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Лиана Шульгина вслед за Валерией поддержала тренд на очки на цепочке Невестка певицы выбрала модный аксессуар.

Добавим, в эти дни Арсений и Лиана отдыхают в Европе. Пара путешествует по разным городам, включая Париж.

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