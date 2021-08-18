«Нет слов!»: Клава Кока в платье-комбинации не смогла скрыть пышную грудь

Клава Кока отмечает очередное личное достижение. На этот раз блондинка решила поздравить всех своих фанатов, которых в ее Instagram уже более семи миллионов. По этому случаю артистка устроила тематическую фотосессию с лимонами. Клава нарядилась в короткое платье-комбинацию модного зеленого цвета и красные туфли-лодочки. Фасон наряда подчеркнул пышную грудь Коки.

«Ты шикарная! Великолепна! Просто нет слов! Бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Клава Кока отметила свое 25-летие, а позже рассталась с возлюбленным, блогером Димой Гордеем. Карьеру артистка начала после того, как подписала контракт с «Блэк Стар». Теперь Кока выдает хиты один за другим.

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