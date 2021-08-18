«Она уникальна во всем»: Мальков и Макеева отмечают годовщину своей любви

Анастасия Макеева и Роман мальков отмечают годовщину своих отношений. Их любовь завязалась 18 августа 2020 года. С тех пор они не расстаются, по словам Романа, ни на одну ночь. О чувствах к жене бизнесмен написал в своем Instagram.

«Мой бриллиант. Ровно год мы не расстаемся ни на одну ночь! Когда она играет — она играет сердцем. Когда читает стихи — она читает сердцем. Когда она любит по-настоящему — она любит сердцем. Она — лучик света в мире, где люди забыли, что такое доброта, любовь; где дружат только ради выгоды, либо когда совпали графики… Она — уникальна, уникальна во всем! Ее улыбка обезоружит любого, когда она улыбается, я даже не могу злиться. Она как ребенок: наивна и чиста и я люблю этого ребенка», — написал Мальков.

Напомним, в мае Макеева и Мальков стали супругами, а позже обвенчались. Медовый месяц возлюбленные провели на Кубе.

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