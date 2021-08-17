Эффектный брюнет: Селена Майер показала маленького сына

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер наслаждается материнством. Брюнетка довольно подробно рассказывает и показывает на своей страничке в Instagram, как растит маленького сына.

Так, она делилась видео, как кормит малыша грудью, как играет с ним, как укладывает спать. Лицо мальчика Селена Майер пока не показывает полностью, в кадр попадает то профиль малыша, то его реснички, то хорошенький носик, то черные, цвета смолы, волосики.

Селена Майер пообещала, что уже совсем скоро покажет личико сына полностью.

«Я знаю, как вы с нетерпением ждете, когда я познакомлю вас с моим малышом. Уверяю, осталось совсем немного. Как раз на этой неделе я запланировала небольшую фотосессию для нас с малышом, которая и станет поводом для знакомства вас с ним», — написала Селена Майер в микроблоге.

Напомним, Селена Майер родила сына 9 июля, на днях малышу исполнился ровно месяц. Молодая мама пока не раскрыла поклонникам его имя. Кроме этого, Селена Майер отказывается что-либо говорить об отце своего сына, считая, что это никого не должно интересовать.

Смотрите также