Модели тихо плачут в сторонке: как выглядит фигура Горбачевой в бикини

Звезда «Аритмии» не афиширует своих стройных форм, хотя поклонники от них в восторге.

Актриса Ирина Горбачева проснулась знаменитостью после выхода в прокат фильма «Аритмия» в 2017-м, где она сыграла врача скорой помощи. Ни в этом фильме, ни в своем блоге, где она публикует юмористические вайны, звезда российского кино не желает подавать себя как красивую женщину с роскошной фигурой.

А между тем, ей действительно есть чем похватать. 33-летняя актриса обладает высоким модельным ростом и стройной подтянутой фигурой без грамма целлюлита, которой могут позавидовать многие. Однако, если она и попадает в кадр в бикини, предпочитает подавать эти фото и видео в юмористическом контексте.

В своем последнем ролике в Instagram, к примеру, она с аппетитом поедает арбуз под хит Аллы Пугачевой «Звездное лето». И вместо того, чтобы принять эффектную позу, выпрямить спину и втянуть живот, она, напротив, восседает сгорбившись. Но даже в таком виде понятно, что формы у Горбачевой прекрасные. Это заметили и подписчики актрисы.

«Какая же вы красотка», «Вам здесь будто 18», «Ну ведь шикарная!», «Какая вы стройная, прямо красотка», — написали в комментариях люди.

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