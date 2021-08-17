Мама в бандане, малыш в шляпе: Горбань засветилась в тату-салоне с новорожденным сыном

В начале августа звезда сериала «Кухня» Мария Горбань родила мальчика Нилана в одной из клиник в Майами. Для актрисы это второй ребенок, она уже воспитывает дочь Стефанию от первого брака с осветителем Олегом Филатовым. Мальчика артистка подарила второму супругу кинооператору Кириллу Зоткину.

Мария Горбань с самого начала не собиралась прощаться из-за появления на свет наследника с привычным образом жизни. На последних сроках беременности она в бикини загорала на пляжах Флориды и купалась в море. И практически сразу после выписки из роддома стала наряжаться в платья по фигуре и длины мини, быстро вернувшись в форму. Ее муж тоже недалеко ушел от Маши, выйдя впервые на прогулку с сыном, он залез на любимый скейт и прокатился на нем вместе с малышом.

Теперь же влюбленная пара засветилась в тату-салоне. Актриса и ее муж сделали себе на запястьях перманентные рисунки. При этом не забыли захватить с собой ребенка, облачив его в белый комбинезончик и шляпку. Мария тоже постаралась выглядеть стильно, облачившись в голубой костюм с бермудами оверсайз и разноцветную бандану.

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