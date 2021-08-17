«Дава лезет изо всех дырок»: Май Абрикосов набросился на ведущего «Дома-2» Давида Манукяна

Экс-участник реалити-шоу считает, что блогера напрасно пригласили на роль прораба телестройки – рейтинг он ей не поднял.

Роман Тертишный, который прославился благодаря своему участию в реалити-шоу «Дом-2» под псевдонимом Май Абрикосов, подверг жесткой критике нового ведущего проекта Давида Манукяна. По его мнению, Дава не оправдал надежд продюсеров телестройки на высокие рейтинги.

«Среди десяти программ-лидеров на канале «Ю» за неделю до назначения Давы ведущим, «Дом-2» занимал 2 и 3 место, а сейчас занимает 3 и 6 место. То есть, несмотря на приглашенного топового блогера с 13,5 млн. подписчиков, рейтинг «Дома-2» не поднялся, а, наоборот, опустился», — поделился своими наблюдениями в микроблоге Роман Тертишный.

Он считает, что популярность блогеров и тиктокеров – это мыльный пузырь, который лопается, стоит этим людям оказаться не в виртуальной, а обычной реальности.

Тертишный признается, что ему неприятно смотреть на то, как продюсеры раболепствуют перед такими популярными личностями, полагая, что это принесет им дивиденты.

«Увидел случайно, как канал «Ю» хвастается тем, что им удалось взять интервью у Давы – «Мы сделали это!» Позорище. Дава, мечтающий о славе и признании, лезет из всех дырок, а канал ставит себе в достижение взять у Манукяна интервью», — возмутился Роман Тертишный.

Напомним, недавно стало известно, что экс-бойфренда Ольги Бузовой Давида Манукяна пригласили стать ведущим «Дома-2» в отместку звезде, которая объявила о своем уходе с проекта практически в тот же день, когда должна была вести эфир.

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