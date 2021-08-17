«Люблю ювелирные украшения»: Бородина в шортах Chanel и зеленых лоферах отметилась на шопинге

В начале августа ведущая Ксения Бородина разошлась со своим мужем Курбаном Омаровым после шести лет брака. Пару от этого шага не остановила даже совместная дочка Теона. Звезда до сих пор не желает до конца раскрываться перед публикой о причинах размолвки и старается вести привычный образ жизни, насыщая ее приятными мелочами и впечатлениями.

Прежде всего звезда отдохнула в Турции, где зарядилась солнечной энергией, витаминами и позитивом. Многие фолловеры заметили, что после отпуска и в целом после развода Ксения постройнела и похорошела.

Как всякой женщине, Бородиной не чужд и такой вид развлечений, как шопинг. Кроме того, хорошо известно, что «лучшие друзья девушек – это бриллианты». В личном блоге знаменитость обнародовала кадр из своего похода по магазинам. В черно-белых шортах Chanel, белоснежном топе по фигуре и зеленых лоферах Ксения приобрела себе несколько приятных вещиц.

«Люблю ювелирные украшения», — честно сообщила своим почитателям звезда в личном блоге.

Смотрите также