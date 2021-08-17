Ух, какая наливная: беременная Алена Рапунцель как бы невзначай обнажила грудь в бикини шторке

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится во второй раз стать мамой. Через несколько месяцев она подарит своему избраннику, бывшему стриптизеру, а ныне безработному Илье Семину сыну или дочку.
Ну, а пока беременной Алене Рапунцель спонтанно захотелось отдохнуть на море. Она купила билеты, оплатила отель и в минувшие выходные, прихватив сына Богдана, маму и жениха, перенеслась в Сочи.
Здесь все семейство наслаждается морем, прогулками по курортному городу и общением друг с другом. При этом Алена Рапунцель не забывает демонстрировать и свою фигуру. Формы будущей дважды мамочки уже начинают трансформироваться. Так, у беременной Алены Рапунцель уже явно увеличилась грудь.
В сторис микроблога экс-участница реалити-шоу поделилась кадрами, на которых запечатлена в черном бикини шторке. Тонкие, едва заметные бретели у бра от бикини явно не могут справиться объемом бюста Алены Рапунцель. Грудь будущей мамы не умещается под тканью и предстает на всеобщее обозрение.
Беременная Рапунцель прекрасно об этом осведомлена и нарочито демонстрирует округлости в сторис.
Напомним, после отпуска в Сочи Алена Рапунцель и Илья Семин планируют отправиться в ЗАГС. Третьего сентября пара планирует вступить в официальный брак.
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