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Два хвоста соединить в один: Анна Бузова показала, как быстро сделать прическу из длинных волос

На укладку понадобится всего пара минут.

Два хвоста соединить в один: Анна Бузова показала, как быстро сделать прическу из длинных волос
Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova/

Анна Бузова не стремится за славой своей сестры Ольги Бузовой, и развивается как жена, бизнесвумен и блогер.

Иногда обладательница длинных волос показывает своим подписчиками простые прически, которые она сама себе делает. Обычно эти посты в Instagram имеют большой успех, ведь с богатыми локонами не всегда легко справиться, да и тратить лишние средства на походы в салоны красоты могут далеко не все россиянки.

В прошлый раз Анна Бузова показала публике, как она делает модную розетку на голове при помощи резинки для волос и платка.

А теперь сестра Ольги Бузовой показала укладку, для которой понадобятся две резинки для волос. И опять прическа оказалась максимально простой. Итак, все, что требуется, это сделать два хвоста – один на макушке, а второй внизу головы у шеи. На верхнем хвосте слегка оттянуть от корней резинку и у его основания сделать щель, продеть через нее прядь из хвоста снизу вверх.

Нижний хвост тоже продеть снизу через середину верхнего хвоста. Волосы аккуратно распределить и скрепить заколками.

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