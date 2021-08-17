Два хвоста соединить в один: Анна Бузова показала, как быстро сделать прическу из длинных волос

Анна Бузова не стремится за славой своей сестры Ольги Бузовой, и развивается как жена, бизнесвумен и блогер.

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Иногда обладательница длинных волос показывает своим подписчиками простые прически, которые она сама себе делает. Обычно эти посты в Instagram имеют большой успех, ведь с богатыми локонами не всегда легко справиться, да и тратить лишние средства на походы в салоны красоты могут далеко не все россиянки.

В прошлый раз Анна Бузова показала публике, как она делает модную розетку на голове при помощи резинки для волос и платка.

А теперь сестра Ольги Бузовой показала укладку, для которой понадобятся две резинки для волос. И опять прическа оказалась максимально простой. Итак, все, что требуется, это сделать два хвоста – один на макушке, а второй внизу головы у шеи. На верхнем хвосте слегка оттянуть от корней резинку и у его основания сделать щель, продеть через нее прядь из хвоста снизу вверх.

Нижний хвост тоже продеть снизу через середину верхнего хвоста. Волосы аккуратно распределить и скрепить заколками.

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