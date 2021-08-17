Брежнева в платье-трапеции цвета экрю изящно подчеркнула красоту лодыжек тонким браслетом

Вера Брежнева в личном блоге рассказала о своем любимом домашнем питомце – собачке Дейзи. Как оказалось, пес на самом деле имеет длинное сложное имя — Бишон Фризе Дейзи, а певица предпочитает называть его более коротко. А еще артистка считает, что он ее копия.

И поскольку пушистая собачка имеет светлую шерсть, а блондинка облачилась в светлое платье-трапецию оттенка экрю, определенное сходство между ними, безусловно, имеется.

Фолловеры артистки с удовольствием откликнулись на пост Веры Брежневой, порассуждав о домашних питомцах и их хозяйках.

«Хорошо, что у вас не бульдог», «Домашние животные часто похожи на хозяев», «Я хозяйка двух хорьков альбиносов. По характеру мы точно похожи», «Это факт, знаю по личному опыту, собачки (девочки) – точная копия хозяйки, поведения, характера, просто невероятно», — откликнулись люди в Instagram.

Впрочем, многих поклонников привлек совсем не домашний питомец звезды, а ее очаровательный нежный образ. Вера Брежнева в платье мини показала стройные ноги, а при помощи браслета подчеркнула красоту своих лодыжек. Часть фолловеров заострила свое внимание на прическе артистки, ведь собранные волосы знаменитость носит редко.

«Вы такая девочка-девочка на этом фото», «Какая юная с этой прической», «Платье очень красивое», «Ноги – огонь!» — можно увидеть также в комментариях.

Смотрите также