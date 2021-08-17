На Хэлли Берри подала в суд спортсменка, потерявшая контракт с UFC из-за актрисы

В ноябре на Netflix выйдет спортивная драма «В синяках», в котором оскароносная Хэлли Берри выступила режиссером и исполнительницей главной роли — женщины-бойца UFC. До релиза еще далеко, зато фильм уже успел обрасти скандальной историей. На днях на актрису подала в суд реальная участница турниров смешанных единоборств Кэт Зингано.

Спортсменка заявляет, что летом 2019 года Берри встречалась с ней и предложила роль в ее картине. Актриса-режиссер сказала, что Кэт идеально подходит ей, и попросила женщину не назначать себе боев, так как съемочный процесс уже скоро начнется. Но вскоре спортсменке позвонили из UFC и предложили крупный бой. Зингано пришлось отказаться, скрипя сердцем, так как она очень хотела сняться в кино.

Но дальше события сложились весьма нежелательно для бойца. Как передает издание TMZ, из-за отказа спортивная организация расторгла с ней контракт, а когда женщина обратилась к Хэлли Берри, та сказала, что не может взять ее в фильм, так как она согласна работать только с действующими бойцами UFC.

Кэт утверждает, что после этого актриса порвала с ней всякие контакты. Теперь спортсменка хочет через суд истребовать со звезды материальных ущерб, который она потерпела, потеряв свой профессиональный контракт.

Добавим, что в итоге в фильме Берри снялась другой боец UFC Валентина Шевченко.

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