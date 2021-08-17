«Дала жару Ягужинская!»: Лютаева выставила фигуру в бикини напоказ, которую не видели в «Гардемаринах»

Актрисе уже 56 лет, но она сохранила великолепную форму.

Больше 30 лет минуло с момента выхода фильма Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!», а актеров, сыгравших в ней главные роли, до сих пор многие воспринимают как унтер-офицеров императорского флота и их возлюбленных. Не удивительно, ведь артисты великолепно влились в свои амплуа.

Зрители хорошо запомнили красивый любовный треугольник в этом фильме, состоящий из таких персонажей, как Анастасия Ягужинская (сыграла Татьяна Лютаева), Александр Белов (Сергей Жигунов) и шевалье де Брильи (Михаил Боярский).

56-летняя Татьяна Лютаева заставила вспомнить эти сюжеты, появившись перед публикой в бикини. Звезда запечатлелась во время освоения сап-борда, впечатлив многих фолловеров своей стройностью.

«Дала жару Ягужинская!», «Боярский бы такую не отпустил», «Де Брильи снова плачет в сторонке», «Ну просто невероятная, как можно такой оставаться в таком возрасте?», «Ну какая же вы красивая! И в молодости, и сейчас!», «Смелая женщина, сексуальная, обожаю таких», — прокомментировали пользователи Сети.

Смотрите также