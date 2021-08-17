«Нам пять месяцев»: Настя Паршина из «Дома-2» показала подросшего сына Адриана

Молодой мамочке не верится, что малыш, которого она родила, казалось бы, совсем недавно, уже такой большой.

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Паршина после расставания с Никитой Уманским уехала из Москвы в Ставрополь, где растит сына Адриана. Блондинке во всем помогает ее мама, а папа малыша Никита Уманский периодически приезжает к ним в гости, чтобы увидеться с наследником.

Семнадцатого августа Адриану исполнилось уже пять месяцев. Настя Паршина посвятила этому событию пост в микроблоге, признавшись, что ей не верится, что сынок уже такой большой.

«Нам 5 месяцев. Мне не верится, что так быстро может лететь время. Ведь в моей голове только вчера я еще пеленала моего сына, а сегодня мы уже играем в машинки и пытаемся разобрать, что нам говорит Адриан», — написала Анастасия Паршина.

Порадовать сына в этот день экс-участница «Дома-2» решила воздушными шариками. Маленький Адриан с удовольствием играл с ними, эмоционально реагируя на шары, чем доставил своей маме и ее подписчикам массу удовольствия.

Напомним, Настя Паршина родила сына 17 марта. Отец мальчика Никита Уманский присутствовал на родах. Некоторое время после появления сына на свет родители не показывали малыша. Они сделали это после того, как окрестили сына. Таинство прошло в одном из храмов Ставрополя.

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