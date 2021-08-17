«Грудь, как в корзинку уложила»: Михалкова появилась в кафе в бандажном платье самого модного цвета

Юлия Михалкова в последнее время пытается профессионально вырасти не только в актерской профессии. Она прошла курсы сценаристов и уже написала свой первый киносценарий. А теперь к тому же закончила киношколу Сарика Андреасяна.

«Несколько лет назад у меня появилась мечта, большая мечта о большом кино. Шаг за шагом я иду к своему «блокбастеру», который станет классикой жанра. Все это время я не стесняюсь признаваться себе в том, что чего-то не знаю. Поэтому я учусь, общаюсь с мастерами, пробую и экспериментирую. Спасибо школе Сарика, там я получила крепкую базу знаний. Теперь мечта стала еще ближе!» — рассказала Михалкова.

Отмечать окончание школы Юлия зашла в кафе, облачившись облегающее бандажное платье с кареобразным декольте. Юмористка выбрала модель солнечного желтого цвета, который наряду с серым в этом году Институт цвета Pantone назвал самым актуальным.

«Классная фотка, на пять с плюсом», «Огненная», «Удачи вам, Юлечка! Какое чудесное, солнечное фото!», «Какая красотка!», «Вы очень красивая», «Какая фигура, просто куколка», «Очень милая», «Шикарное декольте. Грудь, как в корзинку уложила», — прокомментировали снимок фолловеры.

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