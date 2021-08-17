Ксения Собчак в молочном платье с рукавами-фонариками запечатлелась с сыном на вечеринке

Ксения Собчак частая гостья на светских раутах. Она ведет несколько передач, берет интервью у известных людей и при этом уделяет внимание родным. Этим летом телеведущая успела отдохнуть в Италии, а также во Франции. А вот по работе она съездила в Черногорию, где вела свадьбу с Игорем Верником. А так как лето еще не кончилось, время от времени звезде удается развеяться в компании друзей.

Накануне Собчак сообщила, что повезла сына Платона на вечеринку. Как оказалось, праздник длился до позднего вечера. Ближе к полуночи на улице был салют. В соцсети телеведущая поделилась трогательными кадрами с наследником. Она предстала в белом платье макси с рукавами-фонариками.

«Как это мило», «Такой красивый ребенок», «Очень красочные кадры», «Так завораживает», «Ксения и ребенок — уникально», «Какая вы стали, прям примерная мама», «Наряд у вас, прям как у леди», «Это теперь счастье для вас», «Платон такой джентльмен», «Это мимишность дня», «Вы даже преобразились», — прокомментировали пост подписчики.

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