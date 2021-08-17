«Свою сдобу выпятила»: Муцениеце в мокром лифчике устроила дикие пляски у бассейна

Актриса из фильма «Тобол» лихо отплясывала в сексуальных шортиках, виляя крепким «орешком» из стороны в сторону.

В беседе с поклонниками Агата Муцениеце вспомнила, что ей сказал соведущий по вокальному проекту «Голос» на Первом канале Дмитрий Нагиев. Узнав, что актриса стала свободной девушкой, шоумен постарался утешит звездную красотку, подметив, что развод продлевает жизнь. Позже сама Агата призналась, что расставшись с «мажором» она тут закрутилась интрижку. Походив на пару свиданий актриса поняла, что слишком рано бросилась в этот амурный омут. И решила взять тайм-аут во всех романтических историях.

На отдыхе Агата Муцениеце не перестает радовать поклонников сексуальными кадрами. Актриса устроила дикие пляски у бассейна, покрасовавшись в секси-шортиках и лифе от бикини. Бывшая жена Павла Прилучного виляла крепким «орешком» из стороны в сторону, демонстрировала изящные формы и тонкую талию.

«Свою сдобу выпятила», «Без Пашки в разнос пошла», «Вай-вай! Сексапилити», «Вот это фрау Агата», «Мамочка зажигает», «Вот это кайф на отдыхе и без детей», «Паше стало бы плохо! Он же тот еще ревнивец», «Ба! Изящная малышка», «Без мужа и такая конфетка», «Секси-латышка!», «Вот это фигурка», «Манящие изгибы просто завораживают», «Шикарная», — пишут фолловеры.

Смотрите также: