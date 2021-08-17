«Фигура – вырви глаз»: Подольская оседлала спасательскую вышку в бикини из трех кусочков ткани

Многие фолловеры заметили, что певица в этом наряде выглядит очень сексуально.

Наталья Подольская после отдыха в Греции с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и Иваном решила продлить лето еще и в Египте. Вместе с сестрой-двойняшкой Юлианой и детьми она отправилась на Красное море.

С собой звезда прихватила целую коллекцию купальников. Но, пожалуй, наибольший ажиотаж среди поклонников вызвало черное бикини экстремально маленького размера, которое фактически состояло из трех кусочков ткани, соединенных тесемками. В этом откровенном купальнике Наталья Подольская запечатлелась на башне спасателя.

«Фигура – вырви глаз», «Какая же вы красивая и позитивная!», «Богиня! Огонь! Бомба!», «Наташа, красотка! Как быстро вы пришли в форму, после двух деток! Молодец», «Ну шикарная вы дама, конечно», «Вау, как сексуально уселась», «Полегче! Это слишком горячо!» — откликнулись фолловеры на фото в секси-бикини.

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