«Вот это экспонат!»: Глюкоза засветила свой афедрон в фантазийно-откровенном платье

Артистка предстала на людях в лавандовом наряде, который не скрыл нижнего белья.

Певица Глюкоза похвасталась поклонникам новым образом в фантазийно-откровенном платье лавандового цвета. Наряд имел асимметричный подол, шнуровку в области декольте и прозрачные вставки на бедрах, демонстрируя аппетитные округлости и стринги артистки. В комплекте к наряду также шли митенки.

На вызов звезды тут же откликнулись ее подписчики в Instagram, обратив внимание на сексуальность лука.

«Вот это выставила экспонат!», «Вы — королева смелых нарядов. Вот что значит, когда женщина уверена в себе, она не боится осуждения со стороны», «Хороша!», «Огненная!», «Наташа, ты обалденная», — прокомментировали фолловеры.

Отметим, что лавандовый цвет, по наблюдениям Эвелины Хромченко, еще в тренде, но вот-вот выйдет из моды. Ведущая на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказывала, что женщинам стоит насладиться им сейчас, если вещи в оттенке уже куплены. А если нет, возможно, стоит воздержаться уже от их покупки.

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