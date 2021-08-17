Неужели вернулся? Иван Половинкин неожиданно засветил Гарика Мартиросяна на Comedy Club

Резидент Comedy Club Иван Половинкин в сторис Instagram разместил снимок с Гариком Мартиросяном, Гариком Харламовым и Андреем Скороходом. Они приняли участие в шоу «Американское радио».

Некоторые пользователи посчитали, что Гарик Мартиросян вернулся в популярное шоу, которое выходит на канале ТНТ. Однако чуда пока во всяком случае не случилось.

На Ютуб-канале Comedy Club сказано, что данная программа вышла в эфир 19 сентября 2014 года. «Отвечаем всем, кто спрашивает, где новые номера. Ребят, мы в отпуске. Новые выпуски начнем снимать в сентябре. Не теряйте», — отмечается в сообщении.

Напомним, что несколько лет назад Гарик Мартиросян покинул шоу Comedy Club. По слухам, одной из главных причин такого решения стал тот факт, что шоу, как он посчитал, начало себя изживать. Гарик Мартиросян захотел нового поворота в своей жизни.

Между тем у проекта по-прежнему очень хорошие рейтинги на телевидении. Поэтому фанаты с огромным нетерпением ждут новых серий.

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