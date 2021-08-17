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«Возможен гарем из наложниц»: Станислав Садальский высмеял кавалера Марии Максаковой с веером

Актер достаточно регулярно подшучивает в соцсетях над оперной дивой и ее окружением.

«Возможен гарем из наложниц»: Станислав Садальский высмеял кавалера Марии Максаковой с веером
Станислав Садальский. Фото: Globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в Instagram поделился снимком, на котором можно увидеть оперную диву Марию Максакову и ее спутника. Кавалер певицы при этом держит в руках веер.

«Может ли мужчина быть с веером? Может, если он султан. В этом случае ему также можно четырех негров, которые его повсюду в палантине переносить будут. Если слишком тяжелый — негров должно быть шестеро. Отдельный негр, который будет на него опахалом махать. В свободное от опахала время и сойдет веер. И, возможен гарем из наложниц. Да, и павлиньи перья для красоты просто необходимы».

Станислав Садальский

«Вы слишком строги к Марии и ее кавалерам. Это просто фото. Скорее всего, веер принадлежит Марии. Кавалер в таком случае остается без негров и палантинов», «Максакова все занимает ваши мысли», «В нашей жизни все может быть. Веселая вдова», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Садальского и Максаковой крайне напряженные отношения. Актера выводит из себя тот факт, что оперная дива нередко в негативных тонах высказывается о своей матери – актрисе Людмиле Максаковой – с которой дружит Садальский.

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