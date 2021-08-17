«Лучший режиссер, учитель и друг»: Кошмал разместила редкий снимок с Яковлевым из «Сватов»

Как отметила актриса, она очень любит этого талантливого человека.

Актриса Анна Кошмал в Instagram разместила снимок режиссера «Сватов» Андрея Яковлева. На черно-белом кадре она нежно прижимается к нему.

«Лучший режиссер, учитель и друг. Очень люблю. Момент поймал Иван Яковлев». Анна Кошмал

«Аня, не пугайте больше такой фотографией. Можно подумать, что случилась трагедия», «Согласна с вами. У меня чуть сердце не остановилось», «Требуем продолжения праздника. «Сваты» должны сниматься и дальше», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была доснята нынешним летом в Грузии. На экраны картина, по предварительным данным, выйдет в конце осени.

Как рассказывал режиссер Андрей Яковлев, снимать в будущем продолжение истории главных героев он не планирует. История звезд «Сватов» окончательно закончится на седьмом сезоне. Заметим, что в последней части на экранах перед зрителями появятся все ими любимые герои.

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