Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки полвека спустя

Уже взрослая женщина подала иск в суд на музыканта, заявив о его поступке 1965 года.

Легенду американской поп-музыки, 80-летнего Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Согласно иску, поданному в верховный суд Манхэттена, в 1965 году артист с помощью наркотиков и алкоголя принудил несовершеннолетнюю к сексуальному акту в номере отеля. На тот момент музыканту было 23 года, он уже выпустил четыре альбома и стал знаменитостью.

Иск подан от имени самой пострадавшей, которой сегодня уже 68 лет.

«Боб Дилан в течение шестинедельного периода с апреля по май 1965 года подружился и установил эмоциональную связь с истцом с целью сексуального насилия над ней, что он и сделал, в сочетании с предоставлением наркотиков, алкоголя и угрозами физического насилия, которые по сей день оставляет ее эмоционально травмированной», — цитирует содержание иска издание Page Six.

Также в документе сказано, что половая связь у музыканта с девочкой случилась не единожды. Из-за полученной психической травмы пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Сегодня женщина предъявила Дилану обвинения в нападении, избиении, незаконном лишении свободы и причинении эмоциональных страданий. Она добивается возмещения ущерба и суда присяжных.

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Адвокат музыканта говорит, что эти обвинения не соответствуют действительности, а защитник истца уверяет, что дама предоставила большое количество подробной информации, которая не оставляет сомнений в том, что она говорит правду. А вот почему пострадавшая решила заявить о своем унижении спустя более полувека, юрист не стал комментировать журналистам.

Однако одно объяснение все же есть — иск был подан во время действия специального «ретроспективного окна» закона Нью-Йорка о несовершеннолетних жертвах. Оно позволяло тем, кто столкнулся с жестоким обращением в детстве, подавать иски против нападавших независимо от срока давности.

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