«Подружки, на принцев гадая, свечу у зеркал зажигают»: невероятное пение Артемьевой в «Сватах»

В одной из частей актриса прекрасно исполнила песню «Гадания».

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился фрагмент, на котором актриса Людмила Артемьева прекрасно исполняет песню «Гадания».

«Подружки, на принцев гадая, свечу у зеркал зажигают», — затягивает Артемьева, рядом с которой можно увидеть других звезд картины Анну Кошмал, Федора Добронравова и Татьяну Кравченко.

«Песня «Гадания» в исполнении прекрасной Ольги Николаевны. Вам нравится?»

Фанаты

«Самый лучший сериал за последние 30 лет. Смотрю его каждый день», «Классная песня. Хотя в «Сватах» все песни такие. Берут за душу», «Очень красиво поет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Людмила Артемьева не была в Грузии, где снималась седьмая часть «Сватов». Однако это вовсе не значит, что ее не будет в седьмой части. Съемки сериала растянулись на четыре года и в 2017 году, когда седьмые «Сваты» только начинали снимать, она была площадке.

Смотрите также: