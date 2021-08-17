«Спустя две недели после родов»: Горбань в сарафане миди и босоножках с квадратным носом показала постройневшую фигуру

Не успела актриса из сериала «Кухня» стать мамой во второй раз, как практически сразу вернулась в дородовую форму. Разве не волшебство?

Только 5 августа Маша Горбань стала мамой, а уже демонстрирует постройневшую фигуру на прогулке. Актриса из сериала «Кухня», как по мановению волшебной палочки, привела себя в дородовую форму. Возлюбленная кинооператора Кирилла Зоткина выглядит так, словно и вовсе не была беременной, от ее округлого животика не осталось и следа. А ведь с момента родов прошло не больше двух недель.

В струящемся сарафане миди на тонких бретельках и в ультрамодных босоножках с квадратным носом красавица-блондинка щеголяет по бутикам, обновляя звездный гардероб. А малютку-сына Нилана новоиспеченная мамочка доверила заботам мужа.

«Вообще здорово любить! Дарить и получать тепло!!» — отметила Маша. «Спустя две недели после родов и такая стройняшка», «От вашего животика не осталось и следа», «Маша, вы точно были беременной?», «Куда живот так быстро рассосался-то?», «Мда! Волшебство», «Так бывает?», «Всем бы так, рожать и тут же худеть», «Идеально», — пишут фолловеры.

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