Не открыла ящик Пандоры: почему Арзамасова скрыла, что закрутила роман с Авербухом в 15 лет

Звезда «Папиных дочек» странно вела себя во время недавнего интервью.

Эксперт по лжи и физиогномист Светлана Филатова заявила, что актриса Лиза Арзамасова всеми способами скрывает начало романтических отношений с Ильей Авербухом. Ей, когда они познакомились было 15 лет, а ему 36. Специалист изучила недавнее интервью звезды, после чего и пришла к такому выводу.

«Отвечая на вопрос, когда начались их отношения, актриса закрывает рот рукой — инстинктивный жест при вранье. Затем гладит рукой шею, челюсть — это все зоны, сигнализирующие об опасности. Она пытается не раскрыть этот ящик Пандоры». Светлана Филатова

Как отметила Филатова, Лиза Арзамасова не захотела поднимать тему начала своей любовной связи с Авербухом по каким-то причинам. Про данный секрет звезда «Папиных дочек» многозначительно умолчала, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Лиза Арзамасова недавно родила сына от Ильи Авербуха. Для актрисы это первенец, а вот у хореографа уже есть наследник Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.

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