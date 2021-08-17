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«Жгучая внешность»: Каменских в шортах с полевыми цветами допустила ляп с будуарной накидкой в кружевах

Эксперт портала Teleprogramma.pro Надя Иванова указала поп-диве на модные недочеты в домашнем аутфите. И объяснила, как их исправить.

«Жгучая внешность»: Каменских в шортах с полевыми цветами допустила ляп с будуарной накидкой в кружевах
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Украинская дива Настя Каменских профессионально корректирует фигуру, визуально делая ее более стройной. Это подметила и культуролог моды Надя Иванова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. Правда, и модные недочеты в домашнем луке жены рэпера Потапа стилист нашла без особого труда.

Фото: Instagram.com/kamenskux
Настя Каменских в шортиках с мелким рисунком полевых цветов примерила кружевной пеньюар в будуарном стиле. Фото: Instagram.com/kamenskux

«Настя Каменских, без преувеличения, девушка яркая и запоминающаяся. Она предпочитает чувственные образы как в повседневной, так и светской жизни. Что тут добавить? Даже дома она носит такие красивые комплекты в бельевом стиле, а не привычные уютные пижамы. Конечно, это добавляет ей романтичности и чувственности.

Наша героиня выбрала приятную цветовую гамму — разбеленные оттенки на контрасте с цветотипом Насти только усиливают жгучую внешность певицы. А шортики задают образу кокетливый игривый тон.

При всем при этом, Настя все-таки допустила серьезную ошибку и она заключается в текстурах. Шорты с мелким рисунком полевых цветов с настроением Прованс в фольклорном стиле, увы, никак не сочетаются с кружевным пеньюаром в будуарном стиле.

Как скорректировать образ? Либо заменить шортики на атласную пижаму, либо вместо пеньюара надеть вязаную на спицах накидку. А аксессуары в виде фантазийных серег тут к месту. Ставим Насте крепкую четверку с плюсом», — отметила Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды.

Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фешн 19 лет.

Стилист Надя Иванова
Надя Иванова. Фото: личный архив

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