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«Как управлять, если постоянно на съемках»: Бочкарева объяснила, почему Машков не играет в кино

Как отметила актриса, Владимир Львович принес в жертву личную карьеру.

«Как управлять, если постоянно на съемках»: Бочкарева объяснила, почему Машков не играет в кино
Наталья Бочкарева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Наталья Бочкарева объяснила, почему художественный руководитель Театра имени Олега Табакова Владимир Машков перестал сниматься в кино.

Владимир Машков и Олег Табаков
Владимир Машков и Олег Табаков. Фото: Globallookpress.com

«Слышала, что он решил отказаться от своей актерской карьеры, чтобы полностью погрузиться в процессы работы со студентами и в руководство театром. Пришлось сделать непростой выбор. Думаю, это правильное решение. Как ты можешь управлять чем-то, если постоянно на съемках».

Наталья Бочкарева

Как отметила Наталья Бочкарева, Владимиру Машкову приходится решать много бытовых и организационных задач. По ее словам, в театрах нередки стычки между актерами и руководством. Именно Машкову сейчас приходится искать компромиссы. Он, как считает актриса, принес в жертву личную карьеру в кинематографе, сообщает «СтарХит».

Напомним, что именно Владимир Машков стал руководить театром Олега Табакова после ухода режиссера из жизни. Вскоре у него случился конфликт сыном Табакова Павлом, который перестал получать значимых ролей. В итоге молодой актер театр, созданный его отцом, покинул.

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