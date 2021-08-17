«Ощущение диспропорции»: Пегова в струящемся платье макси с кружевным воротником «Клодин» перемудрила с фасоном

Ирина Пегова заметно постройнела, занявшись бальными танцами — чарльстоном и ча-ча-ча. Ее фигура стала более гибкой и изящной. Об этом говорил еще историк моды Александр Васильев. Сайт Teleprogramma.pro вместе с имидж-стилистом Еленой Бестави оценил один из летних образов актрисы.

Модный эксперт похвалила Ирину Пегову за элегантный лук, и указала на стилевые недочеты. Так, к примеру, актриса перемудрила с фасоном, из-за чего и возникло ощущение того, что верх туловища звезды массивней низа.

«Образ Ирины шикарный! Почти все на своих местах, но есть одно но! Во-первые, ощущение диспропорции фигуры можно объяснить тем, что наша героиня не совсем правильно выбрала фасон наряда, а если быть точнее, мне не нравится вырез и размер воротничка. Если бы декольте было бы глубже, и соответственно, воротник шел по вырезу, а не над ним — то и внешние пропорции были бы соблюдены. Во-вторых, еще одна модная оплошность — это юбка. От груди она должна была идти расклешенной. Тогда бы и весь образ выглядел куда гармоничнее. Но самое важное — это ошибка с декольте, вырез должен быть глубже», — отметила Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави — имидж-стилист.

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