«Она — тихушница»: Ольга Шукшина объяснила, почему не общается с родной сестрой Марией

Как отметила актриса, ее родственница не захотела разбираться в скандальных ситуациях вокруг их семьи.

Актриса Ольга Шукшина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не общается со своей родной сестрой — известной актрисой Марией Шукшиной.

«Маша — не скандальный человек. Она не знала, как поступить, когда начались все эти скандалы вокруг нашей семьи. Не стала разбираться в этом во всем. До сих пор она со мной не разговаривает. Все из-за того, что я начала войну с Бари Алибасовым. Ей не нравится, что весь этот скандал вышел. Она — тихушница. Рана семейная не излечилась от этого». Ольга Шукшина

Как отметила Ольга Шукшина, именно она сейчас в одиночку присматривает за пожилой мамой. «У меня сердце сжимается от вида мамы. Наша старшая сестра Настя лишена возможности видеться с ней. Мы с ней виделись в Египте, где она живет. Я надеюсь, что все мы когда-нибудь помиримся», — заметила Ольга Шукшина.

Напомним, что скандалы в семье актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной длятся уже не один год. При этом пока им не видно конца и края.

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