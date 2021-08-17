Как приготовить вкусный картофель фри
Видео
Уход за бровями после долговременной укладки
Видео

«Использует Лиду как прикрытие»: Ольга Шукшина заявила, что у Бари Алибасова есть любовник

Актриса считает, что продюсер – представитель нетрадиционной ориентации.

«Использует Лиду как прикрытие»: Ольга Шукшина заявила, что у Бари Алибасова есть любовник
Бари Алибасов. Фото: Globallookpress.com

Актриса Ольга Шукшина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что продюсер Бари Алибасов — представитель нетрадиционной ориентации.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Globallookpress.com

«Мать была в диабетической коме, когда отписала часть квартиры в Новой Москве на Алибасова. Она ему ничего не дарила на самом деле. Он все так обыграл, якобы она ему подарила квартиру.

Он мошенничеством выбил из нее дарственную. Мама плохо соображала в тот момент. Алибасов переписал квартиру на помощника. Но я все узнала. Я расследовала это дело. Как только Алибасов узнал, что я этим занимаюсь, он сразу стал меня крыть матом».

Ольга Шукшина

Ольга считает, что Алибасов живет со своим помощником.

«Дальше что? Он содомит. Живет со своим Моцарем. Использует Лиду как прикрытие. Это грязная мерзкая история. Я этой жабе наступила на его пяту», — заметила Ольга Шукшина.

Напомним, что Сергей Моцарь – помощник Бари Алибасова.

Смотрите также:

Тэги

Бари АлибасовБари Алибасов последние новостиНовости googleОльга ШукшинаСергей Моцарь