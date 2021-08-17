«Использует Лиду как прикрытие»: Ольга Шукшина заявила, что у Бари Алибасова есть любовник

Актриса Ольга Шукшина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что продюсер Бари Алибасов — представитель нетрадиционной ориентации.
«Мать была в диабетической коме, когда отписала часть квартиры в Новой Москве на Алибасова. Она ему ничего не дарила на самом деле. Он все так обыграл, якобы она ему подарила квартиру.
Он мошенничеством выбил из нее дарственную. Мама плохо соображала в тот момент. Алибасов переписал квартиру на помощника. Но я все узнала. Я расследовала это дело. Как только Алибасов узнал, что я этим занимаюсь, он сразу стал меня крыть матом».
Ольга считает, что Алибасов живет со своим помощником.
«Дальше что? Он содомит. Живет со своим Моцарем. Использует Лиду как прикрытие. Это грязная мерзкая история. Я этой жабе наступила на его пяту», — заметила Ольга Шукшина.
Напомним, что Сергей Моцарь – помощник Бари Алибасова.