«Использует Лиду как прикрытие»: Ольга Шукшина заявила, что у Бари Алибасова есть любовник

«Мать была в диабетической коме, когда отписала часть квартиры в Новой Москве на Алибасова. Она ему ничего не дарила на самом деле. Он все так обыграл, якобы она ему подарила квартиру.

Он мошенничеством выбил из нее дарственную. Мама плохо соображала в тот момент. Алибасов переписал квартиру на помощника. Но я все узнала. Я расследовала это дело. Как только Алибасов узнал, что я этим занимаюсь, он сразу стал меня крыть матом».