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«Отжал квартиру и подарил помощнику»: дочь Федосеевой-Шукшиной – о злодеяниях Алибасова

Как отметила Ольга Шукшина, продюсер и его приближенные использовали ее родительницу.

«Отжал квартиру и подарил помощнику»: дочь Федосеевой-Шукшиной – о злодеяниях Алибасова
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Ольга Шукшина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о взаимоотношениях своей мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова.

Ольга Шукшина
Ольга Шукшина. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Они, конечно, чудная пара. Там никакой семьи нет. Они никогда не жили вместе. Там была просто бесконечная тусовка. Что происходит? Алибасов просто отжал у нее квартиру и подарил своему помощнику».

Ольга Шукшина

Как отметила Ольга Шукшина, она не верит в эти отношения.

«Бари манипулирует мамой, использует ее. В 2018 году он устроил ей поход в ЗАГС. А раньше они просто на фестивалях встречались. У Алибасова были браки до нее. А потом у него начались походы на шоу. Первая война случилась, что я узнала о гонораре мамы, который перешел в карман его помощника.

Эти люди использовали ее. Что они сотворили с квартирой? Обвели ее вокруг пальца. А мне он говорил: Сдохни тварь!» Бог все видит. Сейчас скандала нет. Я поставила условие, чтобы Бари Алибасов никогда не переступил коридор квартиры моего отца», — заявила Ольга Шукшина.

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина почти три года в браке. При этом они не виделись уже много месяцев.

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