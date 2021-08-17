«Этот человек отшельник абсолютный»: Ольга Шукшина рассказала об отце своего ребенка

Как отметила актриса, ее чувства растворились в этом человеке.

Актриса Ольга Шукшина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отце своего ребенка — сына Василия.

«Васин отец принадлежит к удивительному древнейшему роду. Глава рода известный режиссер, который основал весь среднеазиатский кинематограф. Его фамилия Юлдаш Агзамов. Это народный артист СССР. Я благодарна этой генетике. Мы встретились с Павлом, отцом Васи, в коридорах ВГИКа. Он сильно почитал творчество Василия Макаровича». Ольга Шукшина

Как отметила Ольга Шукшина, отец ее ребенка — одинокий волк.

«Этот человек отшельник абсолютный. Он поет песни Луне, пишет стихи. У него пятеро детей. У Васи четыре сестры. Я безумно благодарна этому человеку. Мои чувства растворены в этом человеке, который подарил мне сына Василия. Он не бросал меня беременную, как пишут. Я его любила. А он любил Луну. Он поэт. Мама его ревностно приняла. Она всегда хотела управлять всем сама», — заявила Ольга Шукшина.

Напомним, что младшая дочь писателя Василия Шукшина одна растила сына. При этом обиды на мужчину, который с ней никогда не жил, она не держит.

Смотрите также: