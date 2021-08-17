«Чтобы вы знали, какая я тряпка»: второй экс-муж Ксении Бородиной признался в зависимости

Ведущая телепроекта о любви и взаимоотношениях «Дом-2» Ксения Бородина спустя почти шесть лет брака развелась со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. После официального получения статуса холостяков оба они пустились, что называется, во все тяжкие.

Бородина практически каждый день веселится с подругами в ресторане, а Омаров сначала много путешествовал по России, потом воссоединился с первой женой Аллой и все это время ведет блог и снимает влоги.

Количество подписчиков у Курбана Омарова на фоне развода заметно возросло. Более того, многие фолловеры в открытую признаются – только сейчас они смогли разглядеть Курбана и поняли, какой он интересный персонаж. Сам Омаров дает своей онлайн-аудитории много зрелищ, а также рассказывает о себе. На этот раз он признался в своей зависимости, опубликовав очередное видео.

«Просто чтобы вы знали, какая я тряпка», — написал Омаров. – «В следующий понедельник еще раз попробую».

На кадрах Омаров с раннего утра уже поглощает сладости и снеки. Причем, с понедельника экс-муж Бородиной обещал себе, что откажется от этого пищевого «зла». Но смог продержаться всего сутки. Попытка номер два начнется со следующей недели.

А вы любите сладкое? Пробовали отказаться от него?

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