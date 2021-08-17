«86 лет со дня рождения»: Машков разместил фото Табакова в спортивном костюме и тельняшке

Известный худрук и актер не забыл о дне памяти режиссера.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в Instagram разместил снимок режиссера, который три года назад ушел из жизни. На фотографии муж актрисы Марины Зудиной сидит на диване. Он запечатлен в спортивном костюме и тельняшке.

«86 лет со дня рождения… Помним. Любим». Владимир Машков

«Не надо обижать его жену Марину Зудину. Лучше позаботьтесь о ней», «Великий все-таки человек был. Помним и любим его», «Для такого человека мало слов, что мы его помним и любим. Он настоящая легенда», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года. На момент смерти ему было 82 года.

Не так давно разразился грандиозный скандал, связанный с именем Олега Табакова. Актриса Елена Проклова заявила, что в юности подверглась домогательствам известного режиссера. Ей было всего на тот момент 15 лет. Имени она не назвала, но многие решили, что речь шла именно об Олеге Табакове.

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