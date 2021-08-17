«Тепло и душевно»: Макеева на прогулку с новым мужем нарядилась в Х-силуэтное платье в крупный горох

Актриса и телеведущая находится с гастролями в Кисловодске, и ее сопровождает четвертый супруг Роман Мальков.

39-летняя звезда театра, кино и телевидения Анастасия Макеева сейчас на гастролях. У актрисы театральный вояж по югу России, где ее сопровождает новый муж Роман Мальков. Они оба стараются держать поклонников в курсе событий и рассказывают, как проходят их будни.

Макеева у себя в микроблоге поделилась впечатлениями от выступления в Кисловодске. Знаменитость призналась, что выходить на сцену перед местной публикой – одно удовольствие.

«Кавказ встретил нас тепло и душевно. К нам даже на улице люди подходили и высказывали свое восхищение. Мои братья, я тут выросла и горжусь открытостью вашей души», — сообщила звезда.

Звезда поделилась снимком из Кисловодска, на котором она вместе с новым мужем позирует во время прогулки по городу. Для выхода в местный свет Анастасия Макеева облачилась в платье Х-силуэта в модный принт горох. Правда, калибр узора она выбрала более крупный.

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