«Не думала, что буду сидеть дома и в 85 лет у меня заберут деньги»: вдова Баталова – о краже средств

Как отметила Гитана Леонтенко, она верит, что все причастные к этой истории понесут наказание.

Вдова актера Алексея Баталова 85-летняя цирковая артистка Гитана Леонтенко в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что никогда не видела в глаза нотариуса Дмитрия Бублия. Она не подписывала с ним никаких бумаг.

«Не думала, что буду сидеть дома в 85 лет и вдруг у меня заберут деньги… Алеша работал, он все складывал, чтобы ничего ни у кого не просить. Я благодарна прокуратуре за то, что они разобрались, сейчас могу спать спокойно». Гитана Леонтенко

Как отметила Гитана Леонтенко, в этой истории с махинациями должны разобраться соответствующие органы. Сама она молит только об одном: чтобы она и ее дочь Маша жили спокойно.

Напомним, что несколько дней назад нотариус юриста Михаила Цивина и актрисы Натальи Дрожжиной Дмитрий Бублий неожиданно признался в махинациях с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Он уже дал соответствующие показания следователю.

Смотрите также: